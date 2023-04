MotoGP, sprint race GP Argentina 2023: risultati e ordine di arrivo, vince Binder davanti a Bezzecchi

I risultati e l’ordine di arrivo della Sprint Race del GP di Argentina 2023, minigara che non ha affatto deluso le aspettative e che si è rivelata ricca di spettacolo. A vincere è stato Brad Binder che, con il suo tempo di 19:56.873, ha staccato sul podio le due Mooney VR46 di Marco Bezzecchi, che ha chiuso a soli 72 millesimi di distacco, e di Luca Marini. Morbidelli e Bagnaia si classificano, rispettivamente, quarto e quinto, davanti ad un deludente Alex Marquez (partiva in pole position) e all’Aprilia di Maverick Vinales. Chiudono in zona punti, infine, Jorge Martin e Fabio Quartararo.

SPRINT RACE GP ARGENTINA 2023 – L’ORDINE DI ARRIVO

Brad Binder Marco Bezzecchi Luca Marini Franco Morbidelli Francesco Bagnaia Alex Marquez Maverick Vinales Jorge Martin Fabio Quartararo Jack Miller Takaaki Nakagami Fabio Di Giannantonio Johann Zarco Raul Fernandez Alex Rins Augusto Fernandez

Ritirati: Aleix Espargaro, Joan Mir