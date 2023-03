MotoGP, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Portogallo 2023: Alex Marquez al comando, 9°Bagnaia

Alex Marquez, Joan Mir e Luca Marini: sono loro i primi tre tempi più veloci nella prima sessione di prove libere della MotoGP a Portimao. Lo spagnolo deal Team Gresini ferma il cronometro 1:38.782, circa mezzo decimo più veloce del connazionale in sella alla Honda. Poi due azzurri, prima Marini e poi Marco Bezzecchi. Nona posizione per Pecco Bagnaia, che ha effettuato solamente dieci giri. Solo Jorge Martin ne ha fatti di meno. Il campione iridato in carica si trova in mezzo a Quartararo 8° e Marc Marquez 10°. Quindicesima l’altra Ducati di Bastianini.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

1 Alex MARQUEZ 1:38.782 Gresini Racing MotoGP™ Ducati

2 Joan MIR 1:38.827 Repsol Honda Team Honda

3 Luca MARINI 1:38.922 Mooney VR46 Racing Team Ducati

4 Marco BEZZECCHI 1:39.018 Mooney VR46 Racing Team Ducati

5 Johann ZARCO 1:39.068 Prima Pramac Racing Ducati

6 Maverick VIÑALES 1:39.180 Aprilia Racing Aprilia

7 Jorge MARTIN 1:39.206 Prima Pramac Racing Ducati

8 Fabio QUARTARARO 1:39.281 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha

9 Francesco BAGNAIA 1:39.475 Ducati Lenovo Team Ducati

10 Marc MARQUEZ 1:39.537 Repsol Honda Team