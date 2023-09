MotoGP, media francesi: caos per il primo GP in India, piloti e staff ancora senza visto

E’ caos in India per il primo gran premio di MotoGP della storia, che però può partire in salita. Secondo la stampa francese, molti piloti e gran parte dei membri degli staff sono ancora senza visto a pochi giorni dal debutto sul Buddh International Circuit nella regione di Uttar Pradesh, nelle vicinanze di Delhi, il circuito progettato da Hermann Tilke. In virtù di una serie di problemi amministrativi, centinaia di addetti ai lavori del Motomondiale non possono ancora entrare nel paese a pochi giorni dal via delle prove libere di venerdì.