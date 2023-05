MotoGp, Marquez tornerà a gareggiare a Le Mans: il comunicato della Honda

Dopo l’assenza per tre appuntamenti dal mondo della MotoGp, Marc Marquez è pronto a ritornare in quel del GP di Le Mans, sede della quinta tappa del MotoMondiale 2023. L’infortunio che si era procurato alla mano destra causato dall’incidente nella prima gara dell’anno a Portimao fa parte oramai del passato ed infatti nel prossimo Gran Premio il pilota spagnolo è pronto a rimettere tuta e guanti per gareggiare.

A comunicare il ritorno di Marquez è stata la Honda con tanto di comunicato ufficiale, nel quale la casa di Tokyo ha comunicato che le condizioni fisiche del pilota gli consentiranno di rientrare nel GP di Le Mans. Successivamente sono arrivate le parole dello stesso Marquez: “Felice di tornare a correre e ringrazio i medici per quanto fatto nelle scorse settimane