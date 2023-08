MotoGp, Marini: “Mi aspettavo più feeling con la moto, c’è da migliorare”

Luca Marini, pilota del Team Ducati Mooney VR46, ha commentato il suo settimo posto nel Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGp. “Mi aspettavo un feeling migliore oggi e anche una posizione diversa. Ho fatto molta fatica, soprattutto subito dopo il via. Ho dovuto cedere posizioni, poi le sensazioni hanno iniziato ad essere migliori e, con più gomma a terra, ho fatto dei buoni tempi sul giro”. Poi ha proseguito: “Ha iniziato a piovere e mi sono ritrovato in lotta con altri piloti, ma non sono riuscito a risalire la classifica. E’ un aspetto su cui dobbiamo lavorare molto anche per il futuro”.