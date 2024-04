MotoGP, Marc Marquez: “Subito a mio agio, il T4 è da migliorare”

Sul tracciato di Jerez de la Frontera, Marc Marquez, pilota del Team Gresini ha messo in mostra un ottimo feeling con moto e pista e si è piazzato al terzo posto nelle pre-qualifiche del venerdì: “Effettivamente il T4 è il settore nel quale devo migliorare assieme a curva 5 del T2. Nel T4 devo ancora capire come farlo, diciamo che non sono costante”.

Un giro non perfetto ma ugualmente veloce quello dell’otto volte campione del mondo che si è visto davanti nella classifica dei tempi solo il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia e il vincitore dell’ultima gara, Maverick Vinales: “Sono uscito in pista e sono subito andato forte e al limite. Vediamo domani come andranno le cose. Sul giro secco penso che potremo andare bene, ma qui un decimo o due ti fanno scivolare anche di tre file. Sono contento, ho avuto conferme di quanto fatto ad Austin”.