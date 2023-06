MotoGP, infortunio alla mano destra per Mir: salterà il GP di Germania

Dopo aver saltato il Gran Premio d’Italia sul circuito del Mugello, Joan Mir non prenderà parte neppure al GP di Germania 2023. Il pilota spagnolo, vittima di un infortunio lo scorso weekend, si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato una forte contusione alla mano destra. Non potendo utilizzarla al meglio, in termini di forza e mobilità, Mir non prenderà parte al prossimo appuntamento del Mondiale di MotoGP sul circuito del Sachsenring. Da definire i tempi di recupero, che verranno stabiliti una volta che il pilota sarà visitato dal suo traumatologo di fiducia a Palma. Mir non sarà sostituto e ciò vuol dire che per la Honda gareggeranno solamente Marquez e Nakagami. Anche Alex Rins sarà infatti assente dopo essersi rotto una gamba.