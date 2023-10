MotoGP GP Thailandia, risultati e classifica: Martin vince il duello con Binder e Bagnaia

Jorge Martin vince il GP di Thailandia di MotoGP e si porta a -13 in classifica generale da Pecco Bagnaia, a tre round dalla fine del motomondiale. Lo spagnolo esce vincitore del duello a tre con Brad Binder e l’italiano. Al termine della gara Binder è stato penalizzato per “track limits”, con Bagnaia che si accomoda così in seconda posizione. Quarto posto per Marco Bezzecchi, mentre Aleix Espargaro è quinto, seguito da Quartararo. Settimo Marc Marquez, mentre Luca Marini deve accontentarsi dell’ottava posizione. Completano la top 10 Di Giannantonio e Zarco.

1 89 J.Martin 39:40.045

2 1 F.Bagnaia +0.253

3 33 B.Binder +0.114

4 72 M.Bezzecchi +2.005

5 41 A.Espargaro +4.303

6 20 F.Quartararo +4.550

7 93 M.Marquez +5.362

8 10 L.Marini +6.778

9 49 F.Di Giannantonio +7.569

10 5 J.Zarco +9.377