La MotoGP vola in Qatar per il quarto appuntamento stagionale. Jorge Martin torna in pista per la prima volta dopo l’infortunio, facendo così il proprio debutto stagionale. Lo spagnolo affronta un weekend difficile dal punto di vista fisico, con la zona dello scafoide che ancora gli procura dolori. Marc Marquez, vincitore di cinque delle sei gare andate in scena, cerca il riscatto dopo la caduta ad Austin, che aveva consegnato il successo al compagno di squadra Francesco Bagnaia.

LE PROVE LIBERE 1

Marc Marquez ottiene il miglior tempo nella FP1, concludendo la prima sessione con un 01:52.288. I tempi sono più alti di quanto si vedrà nel corso del weekend, a causa della pista non ancora gommata. Alle spalle dello spagnolo c’è Di Giannantonio, che già lo scorso fine settimana ha ottenuto buoni risultati. A chiudere la top tre c’è Francesco Bagnaia, in ritardo di circa mezzo secondo dalla cima. Quarta posizione poi per Alex Marquez, con alle sue spalle Maverick Vinales, che conclude la top five. Jorge Martin chiude invece ventesimo, a 1.8 secondi dalla prima piazza di Marc Marquez.

M. Marquez Ducati Lenovo Team 01:52.288 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team +0.513 / +0.513 01:52.801 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team +0.583 / +0.070 01:52.871 A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP +0.657 / +0.074 01:52.945 M. Viñales Red Bull KTM Tech3 +0.874 / +0.217 01:53.162 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team +0.905 / +0.031 01:53.193 F. Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP +0.910 / +0.005 01:53.198 J. Mir Honda HRC Castrol +0.935 / +0.025 01:53.223 M. Bezzecchi Aprilia Racing +0.937 / +0.002 01:53.225 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing +1.009 / +0.072 01:53.297 F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team +1.034 / +0.025 01:53.322 L. Marini Honda HRC Castrol +1.073 / +0.039 01:53.361 A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team +1.142 / +0.069 01:53.430 J. Zarco CASTROL Honda LCR +1.189 / +0.047 01:53.477 A. Ogura Trackhouse MotoGP Team +1.219 / +0.030 01:53.507 A. Fernandez Prima Pramac Yamaha MotoGP +1.229 / +0.010 01:53.517 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing +1.363 / +0.134 01:53.651 E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 +1.438 / +0.075 01:53.726 J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP +1.819 / +0.381 01:54.107 J. Martin Aprilia Racing +1.824 / +0.005 01:54.112 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team +1.826 / +0.002 01:54.114 S. Chantra IDEMITSU Honda LCR +2.076 / +0.250 01:54.364

IL PRE QUALIFICHE

Nel pomeriggio, la pista rimane ancora poco gommata e molto sabbiosa. La VR46 si dimostra ancora molto costante, occupando posizioni di rilievo in classifica. Sul finale, Miller cade e viene esposta la bandiera gialla, cosa che mette in difficoltà i piloti in lotta per entrare in Q2. Il prequalifiche termina dopo un’ora di azione con la prima posizione di Franco Morbidelli, che supera per un decimo e quattro centesimi Francesco Bagnaia, in seconda piazza. La top tre della sessione si conclude con Marc Marquez, mentre Fabio Di Giannantonio finisce quarta. L’ultima posizione della top cinque è occupata da Alex Marquez. Jorge Martin occupa la ventesima posizione, con il dolore alla mano che persiste e il pilota che sta testando la moto per la prima volta. Domani, gli ultimi dodici classificati lotteranno per ottenere un posto in Q2.