MotoGP GP Qatar 2024, Marquez: “Non mi sento pronto per vincere, devo imparare da piloti più veloci”

“Ancora non mi sento pronto per lottare per la vittoria o il podio. Devo imparare dagli altri piloti Ducati e migliorare“. Queste le parole di Marc Marquez, intervenuto in conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend del GP del Qatar 2024 di MotoGP. “Se la relazione non fosse stata buona non avrei firmato. Ho sempre avuto supporto dal management Ducati e sentito grande rispetto. So cos’è accaduto negli ultimi quattro anni, negli ultimi due addirittura non ha neppure mai vinto. Devo imparare da piloti più veloci contro Pecco e Jorge. Mi aspetto alti e bassi. In inverno, però, mi sono concentrato su me stesso per adattare il mio stile di guida alla moto“.