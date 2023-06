MotoGP GP Olanda Assen 2023, Bastianini: “Weekend di alti e bassi, la caduta non ci voleva”

“Weekend pieno di alti e bassi“. Questo il bilancio di Enea Bastianini, che ai microfoni di Sky ha commentato quanto accaduto ad Assen. Dopo una brutta qualifica, parzialmente riscattata da un piazzamento in top 10 nella Sprint Race, il pilota della Ducati non è riuscito a portare a termine il GP d’Olanda 2023 a causa di una caduta: “Non ci voleva, specialmente prima della pausa. E’ un peccato perché avrei potuto recuperare qualche posizione. Mi manca l’inserimento: non appena provo a fare qualcosa di più mi si chiude la moto“.