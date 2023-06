MotoGP GP Olanda Assen 2023, altra caduta per Marc Marquez: tamponato Bastianini in Q1

Nuovo weekend, nuova caduta per Marc Marquez, che nel corso delle qualifiche del GP d’Olanda 2023 è finito per terra. Sul tracciato di Assen, il pilota spagnolo ha tamponato Enea Bastianini, suscitando tante polemiche. Nonostante inizialmente se la sia presa, come a voler dare la colpa al suo avversario, è apparso immediatamente chiaro come il colpevole fosse Marquez. Bastianini era infatti fuori traiettoria e stava rallentando, mentre il Cabroncito ha esagerato nel voler prendere la scia e non è riuscito a evitarlo. Prosegue dunque il momento no di Marquez, che continua a faticare e a commettere errori a ripetizione.