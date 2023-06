Ciclismo, Campionati Italiani 2023: risultati e classifica crono femminile: trionfo di Longo Borghini

Elisa Longo Borghini si conferma sul tetto d’Italia vincendo la prova a cronometro donne Elite dei Campionati Italiani di ciclismo 2023 di Comano Terme. La piemontese della Trek Segafredo taglia il traguardo di Sarche con il miglior tempo in 37’44” alla media di 40,87 Kmh, battendo la rivale Marta Cavalli della FDJ in ritardo di 47″ e ormai completamente ristabilita dopo l’infortunio subito al Tour de France 2022; completa il podio di giornata Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo) a 1’10”. Per quanto riguarda l’Under 23, invece, la nuova campionessa è Carlotta Cipressi della UAE Development Team.

Longo Borghini, al termine della gara, si è detta entusiasta per questo suo ennesimo successo: “Ogni vittoria è sempre speciale ai campionati italiani. Ora sono 10: 7 a cronometro e 3 in linea. Il percorso mi è piaciuto sin da subito, era adatto alle mie caratteristiche. Ho cercato di controllare la situazione nel primo strappo per poi dare tutto nel successivo falsopiano”.

ORDINE DI ARRIVO CRONO DONNE ELITE