MotoGP GP Olanda 2023, Bezzecchi: “Mi sono sentito una favola sulla moto, pista fantastica”

Il pilota del Team Ducati Mooney VR46, Marco Bezzecchi, dopo aver vinto la sprint race del Gran Premio d’Olanda 2023, ha commentato il proprio dominio davanti a Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo: “Mi sono sentito una favola oggi sulla moto. Ho fatto un errore alla prima curva e ho perso due posizioni, per fortuna però il passo era ottimo e le ho riguadagnate su Binder e Bagnaia. Questo circuito è davvero fantastico per me, ci vediamo domani per la gara”.