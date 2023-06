MotoGP GP Italia Mugello 2023, risultati e ordine di arrivo: Bagnaia padrone del Mugello

I risultati e l’ordine di arrivo del Gran Premio di Italia di MotoGP, sesta prova del Motomondiale 2023. Pecco Bagnaia domina sulla pista del Mugello, partendo dalla pole position e mantenendo la prima posizione dalla prima all’ultima curva dopo i 23 giri effettuati. Sempre in controllo il pilota della Ducati, che già dai primi giri è andato via insieme a Jorge Martin. Poi la gomma soft scelta dal pilota spagnolo ha iniziato a performare meno nella fase finale e il campione iridato in carica ha potuto aumentare e gestire il vantaggio fino all’arrivo. Martin riesce nella conquista della seconda piazza, mentre sul terzo gradino del podio ci sale Johan Zarco davanti al nostro ottimo Luca Marini. Cadono i due fratelli Marquez, mentre Marco Bezzecchi non va oltre l’ottava posizione.

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

L’ORDINE DI ARRIVO

1. F. Bagnaia

2. J. Martin

3. J. Zarco

4. L. Marini

5. B. Binder

6. A. Espargaro

7. J. Miller

8. M. Bezzecchi

9. E. Bastianini

10. F. Morbidelli

11. F. Quartararo

12. M. Vinales

13. T. Nakagami

14. F. Di Giannantonio

15. A. Fernandez

16. M. Pirro

17. R. Fernandez

18. L. Salvadori

19. J. Folger

Ritirati:

M. Marquez

A. Marquez

M. Oliveira