Nel GP di Indonesia di MotoGP accade davvero di tutto: cadute per Marquez e Bagnaia, ritiro anche per Bezzecchi. Vince Aldeguer, podio tutto spagnolo

Nel Gran Premio di Indonesia di MotoGP non sono mancate le sorprese, per una gara entusiasmante e soprattutto ricca di colpi di scena. La gara sul circuito di Mandalika è stata vinta da Fermin Aldeguer, con Pedro Acosta ed Alex Marquez sul podio, per una tripletta tutta di salsa spagnola.

Nei 27 giri in programma tante le occasioni, i sorpassi ed i controsorpassi ma anche le cadute. Il migliore degli italiani è stato Luca Marini, quinto al traguardo. In ottava e nona posizione, rispettivamente, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Out, invece, Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi ma anche Enea Bastianini oltre al neo Campione del Mondo Marc Marquez.

In una domenica complicata per il team ufficiale Ducati, ci ha pensato la scuderia Gresini a fare la voce grossa con un dominio assoluto in Indonesia. Prima vittoria per Aldeguer che ha solo bissato gli ottimi risultati nella gara Sprint andata in scena ieri. Alle sue spalle che battaglia per la seconda piazza con Pedro Acosta su KTM che ha chiuso con 6 secondi di vantaggio su Alex Marquez, in sella all’altra Ducati Gresini.

GP Indonesia, scontro al via Marquez-Bezzecchi. Male Bagnaia

Al via subito scintille ed emozioni con l’incidente tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi. L’italiano parte malissimo dalla pole position ha provato subito a rimediare ma nella foga entra all’interno nella Ducati di Marquez che cade a terra procurandosi una frattura alla clavicola secondo la prima diagnosi.

Poso dopo Bezzecchi completa la frittata finendo nella ghiaia e ritirandosi. Malissimo anche Bagnaia, sempre in coda al gruppo e con giri molto lenti fino ad una caduta che per la sua dinamica lascia decisamente perplessi. Per quanto riguarda la classifica, Marquez consolida la seconda posizione nella generale allungando su Bagnaia a +88.