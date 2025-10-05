Il quindicenne veneto abbatte dopo 36 anni il primato di Michele Didoni: 21:47.83 a Viareggio. In grande spolvero anche Sorressa e Ravà. Sportface racconta i protagonisti della prima giornata dei Tricolori Cadetti.

È la marcia a prendersi il palcoscenico nella giornata inaugurale dei Campionati Italiani Cadetti di Viareggio. Cristian Cecchetto, 15 anni, tesserato per il Csi Atletica Provincia di Vicenza, ha firmato un’impresa che resterà a lungo negli annali: con 21:47.83 ha polverizzato il record italiano U16 sui 5000 metri su pista, migliorando di dieci secondi il 21:57.8 stabilito da Michele Didoni nel lontano 1989.

Alle sue spalle un altro talento, Davide Sorressa (Atl. Giovanile Acquaviva), capace di 21:49.90 e anch’egli sotto il vecchio primato. Entrambi classe 2010, possono ora sognare di mettersi in mostra agli Europei U18 di Rieti nel 2026.

Non è mancato lo spettacolo nemmeno tra le cadette: Caterina Carissimi (Us Scanzorosciate) ha conquistato i 3000 metri di marcia con 13:43.04 al termine di un duello entusiasmante con la toscana Virginia Neri, mentre Maddalena Ravà (Atl. Meneghina) ha dominato i 2000 metri in 6:08.94, seconda prestazione italiana all time dietro Marta Zenoni.

Nello sprint, i titoli sugli 80 metri sono andati a Diego Ficarra (Emilia Romagna, 9.13) e Matilde Casini (Lazio, 10.07). Nei salti, Giovanni Monelli ha trionfato nel lungo (6,79), mentre nel peso si è imposto Matteo Innocenzio Varga con 17,76.

Lo stadio dei Pini sarà ancora teatro di grandi sfide nella seconda giornata, oggi, con altri 16 titoli tricolori in palio e diretta streaming su atleticaitaliana.tv e app Sportface dalle 8:30.