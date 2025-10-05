Sport in tv domenica 5 ottobre: la finale del doppio al WTA di Pechino con Errari e Paolini protagoniste, la Formula 1 e la MotoGP ma anche la Serie A

Una domenica caratterizzata dagli sport di squadra e motoristici. Ce n’è davvero per tutti i gusti, a partire dalla MotoGP che in Indonesia vedrà una nuova tappa del Mondiale già finito nelle tasche di Marc Marquez da qualche settimana. Dalle due alle quattro ruote, sempre in Asia ma a Singapore si scende in pista in Formula 1.

In questo caso il Mondiale è più aperto che mai, con le McLaren in netto vantaggio ma un Verstappen tutt’altro che arrendevole pronte a spararsi le ultime cartucce. E la Ferrari? Meglio stendere un velo pietoso, sarà un’altra domenica complessa per il Cavallino.

Domenica è anche il giorno del campionato. In Serie A si conclude la giornata con un posticipo da urlo: quel Juventus-Milan che da sempre è una delle sfide più sentite dalle tifoserie. Il Napoli Campione d’Italia, invece, sfiderà il Genoa. Massimo campionato anche per quanto riguarda il basket. Vediamo, però, nel dettaglio tutti gli appuntamenti.

Per quanto riguarda il tennis, invece, Errari e Paolini nella finale del torneo WTA 1000 di Pechino sfideranno Kato e Stollar.

Sport in tv oggi domenica 5 ottobre: il programma completo

9.00 MotoGP, GP Indonesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.55 differita TV8 HD, tv8.it

10.30 Tennis, WTA 1000 Pechino: finali (1° match alle 10.30 Errani/Paolini-Kato/Stollar) – SuperTennis HD, Sky Sport Arena, SuperTenniX, Sky Go, NOW

11.15 Vela, Mondiali Formula Kite: Medal Series – YouTube IKA kiteclasses

11.50 Ciclismo, Europei: prova in linea uomini élite, Privas – Guilherand-Granges (202.5 km) – discovery+, 12.00 Rai Play, 12.00 Rai Sport HD, poi dalle 14.00 Rai 2 HD, 14.10 Eurosport 1 HD e DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Udinese-Cagliari – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio, Serie A femminile: Como-Lazio – DAZN

13.00 Ciclismo, Coppa Agostoni – Giro delle Brianze: Lissone – Lissone (166.7 km) – 15.30 Rai Play Sport 2, dalle 16.30 su RaiSportHD

14.00 F1, GP Singapore: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 16.55 in differita su TV8 HD, tv8.it

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Roma – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Pisa – DAZN, DAZN 2

15.00 Calcio, Serie A femminile: Genoa-Milan – DAZN

16.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Campobasso – flima.tv

16.00 Basket, Serie A: Milano-Tortona – LBATV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

16.00 Rugby, URC: Zebre-Connacht – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

17.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Udine – LBATV

17.30 Basket, Serie A: Treviso-Brescia – LBATV

18.00 Basket, Serie A: Trentino-Cantù – LBATV

18.00 Calcio, Serie A: Napoli-Genoa – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.15 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Derthona – Rai Sport HD, Rai Play, flima.tv

19.00 Basket, Serie A: Venezia-Cremona – LBATV

19.10 Motocross delle Nazioni, Gara 1 – MXGP & MX2 – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, discovery+, mxgp-tv.com

20.00 Basket, Serie A: Sassari-Varese – LBATV

20.40 Motocross delle Nazioni, Gara 2 – MX2 & Open – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, discovery+, mxgp-tv.com

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Milan – DAZN, DAZN 1

22.00 Calcio, Mondiali U20: Nuova Caledonia-Francia – FIFA+

22.00 Calcio, Mondiali U20: Sudafrica-Stati Uniti – FIFA+

22.08 Motocross delle Nazioni, Gara 3 – Open & MXGP – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, discovery+, mxgp-tv.com