Al debutto della 107ª edizione del campionato arrivano goleade e conferme: i campioni d’Italia dominano a Salerno, i lombardi superano la Canottieri, bene anche Quinto, Telimar e i biancorossi di Savona.

La Serie A1 maschile alza il sipario con il nuovo regolamento World Aquatics (campo ridotto a 25 metri, possesso di 28 secondi, esclusioni da 18 e rigori in caso di parità in regular season). Subito spettacolo e tanti gol nella prima giornata.

A Siracusa la sorpresa la firma l’Iren Genova Quinto, che schianta 15-5 l’Ortigia grazie a una prova maiuscola di Miraldi (cinque reti) e alle parate del giapponese Nishimura. Nessun problema per la Pro Recco, che a Salerno travolge 22-8 la neopromossa RN Nuoto con dieci giocatori a segno, tra cui Pavillard (5) e Di Fulvio (4).

Esordio positivo anche per l’AN Brescia, 18-8 alla Canottieri Napoli: Gianazza (4 reti) e Balzarini trascinano i lombardi, mentre per i partenopei spicca Confuorto con lo stesso bottino. Successo larghissimo per il Banco BPM RN Savona, che piega la Florentia 22-4 con un Leinweber scatenato (9 gol).

Al Centro Federale di Roma la spunta il Posillipo (13-10 sull’Olympic Roma), grazie a una prova corale e alle reti di Renzuto Iodice e Cuccovillo nei momenti chiave. Colpo esterno del Telimar, vittorioso 14-12 sul campo della Roma Vis Nova con Muscat Melito (4) e Vucurovic (3) sugli scudi.

La prima giornata si completerà mercoledì con il posticipo tra Trieste e De Akker.