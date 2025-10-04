Un super George Russell ottiene la pole a Singapore, davanti a Verstappen e Piastri. Norris solo quinto, seguito da Hamilton e Leclerc.

Una Mercedes e, soprattutto, un George Russell perfetto nelle qualifiche di Singapore. Le vetture del britannico e di Antonelli hanno dimostrato di essere molto forti nel sabato del GP di Singapore, con Russell che ha dominato e ottenuto la pole.

Dietro di lui un Verstappen in ascesa negli ultimi GP, mentre terzo Oscar Piastri, che si accontenta considerando che il compagno e avversario Lando Norris ha chiuso solo quinto. Ancora male le Ferrari.

F1, la griglia di partenza: Hamilton e Leclerc 6° e 7°, Antonelli 4°

Non riescono a fare bene nemmeno in questo weekend le Ferrari, almeno per quanto riguarda la qualifica. Le gare sono imprevedibili, soprattutto in un circuito di soli muri ravvicinati come Singapore. Partire lontano dal 1°, però, non aiuta.

I due piloti della Rossa non si dimostrano mai competitivi per le prime posizioni, con una vettura che non riesce a essere dominante né sul dritto né in curva. Servirà l’ennesima gara di rimonta per tentare almeno di salire sul podio, seppur sarà sicuramente complicato. Oltre le solite McLaren, competitive in questo weekend sono anche le Mercedes e la Red Bull di Verstappen.

Infine, un buon piazzamento anche per Kimi Antonelli. Il giovanissimo italiano ha concluso al quarto posto, dimostrando di poter stare e competere in un campionato competitivo come la Formula 1.

GRIGLIA DI PARTENZA