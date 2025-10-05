Al via la 42ª edizione del campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto: subito dominio delle campionesse d’Italia, ok anche SIS Roma, Plebiscito Padova, Rapallo e Trieste.

È iniziata la Serie A1 femminile 2025/26 e non sono mancate le emozioni. La prima giornata, caratterizzata dalle nuove regole introdotte da World Aquatics (possesso a 28 secondi, esclusioni di 18 e rigori in caso di pareggio già in regular season), ha offerto subito spettacolo e tanti gol.

Le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte hanno fatto valere la loro forza: 26-4 contro la matricola Nautilus Civitavecchia, al debutto assoluto nella massima serie. Undici giocatrici a segno per le etnee, con Jackovich miglior marcatrice (5 reti). Per la Nautilus, guidata da Lisi, il primo storico gol in A1 porta la firma dell’americana Devroedt.

Tutto semplice anche per la SIS Roma, che a Ostia ha travolto 24-6 la Brizz Nuoto: protagoniste Ranalli e Zaplatina con cinque reti ciascuna. Spettacolo a Genova, dove il Plebiscito Padova ha travolto 17-3 la Locatelli grazie a Millo (5 gol) e Bacelle (4).

Nel derby ligure, il Rapallo non ha lasciato scampo al Bogliasco (18-7 a Sori): sugli scudi Bakoc con quattro reti, affiancata da Di Maria (3) e dalle doppiette di Willemsen e Co’. Successo esterno anche per la Pallanuoto Trieste, 15-9 a Cosenza, con De March autore di 5 reti decisive nell’allungo finale.

Un avvio di stagione che conferma i valori attesi: Ekipe, Roma e Padova partono subito forte, mentre Rapallo e Trieste lanciano segnali importanti.