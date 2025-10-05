Le americane O’Keefe, Park e Ganne conquistano il 15° titolo della loro storia battendo Corea del Sud e Spagna al fotofinish. Azzurre a metà classifica con Fiorellini 18ª nell’individuale.

Finale thrilling al World Amateur Team Championships / Espirito Santo Trophy, il Mondiale femminile a squadre di golf. A Singapore, sul percorso del Tanah Merah Country Club, le Stati Unite hanno vinto il 15° titolo della loro storia chiudendo a quota 558 colpi (-18), lo stesso score di Corea del Sud (campione uscente) e Spagna, ma prevalendo grazie al miglior punteggio nel terzo giro.

Alle spalle del terzetto di testa, Inghilterra e Cina quarte con -16, seguite da Svezia (-14) e dal duo Filippine-Francia (-10). Top ten completata da Danimarca (-8) e Canada (-7).

L’Italia di Natalia Aparicio, Francesca Fiorellini e Matilde Partele ha chiuso al 17° posto con +2 (578), in una rassegna di altissimo livello. Nel ranking individuale, successo della cinese Ying Xu con -13, davanti a Malixi (Filippine), Oh (Corea) e Martin Sampedro (Spagna, n.2 mondiale). Brillante chiusura per Fiorellini, 18ª con -3. Più indietro Aparicio (50ª) e Partele (77ª).

Per le azzurre guidate da Roberto Zappa ed Enrico Trentin resta un’esperienza preziosa in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.