A Divcibare, nonostante la neve che ha bloccato le gare nei giorni scorsi, gli azzurri dominano: titoli continentali nel mixed team arco nudo, nel compound e nella prova a squadre femminile. Argento nel longbow.

Nemmeno il maltempo ferma gli arcieri azzurri. A Divcibare (Serbia), dopo due giornate di stop per neve, i percorsi di gara sono stati finalmente allestiti e l’Italia ha risposto con una pioggia di medaglie: tre ori e un argento nelle prove a squadre e nei mixed team.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nel mixed team arco nudo, Cinzia Noziglia e Giuseppe Seimandi hanno sbaragliato la concorrenza, superando Slovenia (162-160) e Francia (164-161) fino al trionfo in finale contro la Spagna (171-163). Oro anche nel compound con Irene Franchini e Jess Sut, decisive nelle vittorie su Spagna, Slovenia e Finlandia (176-175 in finale).

Argento invece nel longbow: Giulia Barbaro ed Enzo Lazzaroni si arrendono soltanto allo shoot-off contro la Spagna dopo aver superato Svezia e Francia. Stop ai quarti, infine, per Vannini e Rossi nell’arco istintivo, eliminati dalla Serbia (147-145).

Il terzo oro arriva dalla squadra femminile (Barbaro, Franchini, Noziglia, Vannini), che batte Slovenia e Francia prima di superare l’Austria 152-150 in una finale combattutissima. La squadra maschile (Lazzaroni, Rossi, Seimandi, Sut) si ferma invece ai quarti contro la Slovenia.

Oggi l’ultima giornata, con le eliminatorie e le finali individuali.