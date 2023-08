MotoGP GP Gran Bretagna 2023, Di Giannantonio: “Avevamo un gran ritmo”

Il pilota della Ducati del Team Gresini, Fabio Di Giannantonio, al termine del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di MotoGP concluso al tredicesimo posto, ha commentato la sua gara: “Tre gare in una oggi. Due rimonte, la pioggia, il pit stop… Insomma è successo di tutto e forse potevamo avere un filo più di fortuna durante tutto il fine settimana. Avevamo un gran ritmo e avremmo potuto davvero giocarcela con i migliori sia sul bagnato che sull’asciutto. Abbiamo comunque fatto la nostra gara e andiamo in Austria con tanta fiducia”.

“Poco da dire, avevamo il passo per stare con i migliori. Sono partito abbastanza bene e nonostante Bezzecchi e Bagnaia fossero lontani, ero ben piazzato dietro ad Espargaro e mi sentivo bene sulla moto. Peccato perché con le condizioni di oggi abbiamo perso un’altra occasione per essere grandi protagonisti”, ha detto, invece, Alex Marquez dopo il ritiro per un problema al cambio.