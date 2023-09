MotoGP GP Giappone, Quartararo: “Il podio ottenuto in India una bella spinta per me e il team”

Fabio Quartararo, nell’ultimo GP in India, é riuscito a riportare la Yamaha a podio. El Diablo, nella conferenza stampa piloti per il Week-end in Giappone, ha commentato il terzo posto ottenuto sul circuito di Buddh così: “Il terzo posto nel GP dell’India è stata una bella spinta spinta per me e per il team. Vogliamo provare a replicarci anche qui a casa nostra”. L’ex campione del mondo 2020, dopo il titolo sfumato lo scorso anno al fotofinish ai danni di Pecco Bagnaia, sta vivendo un’annata precaria in termini di risultati complice la scarse prestazioni della moto. Il gradino più basso del podio ottenuto settimana scorsa può rappresentare un nuovo punto di partenza per il Francese.