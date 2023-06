MotoGP GP Germania 2023, quinta caduta del weekend per Marc Marquez: mai visto così abbattuto (FOTO)

Marc Marquez non ha pace. Nel warm up del GP di Germania 2023 di MotoGP è finito nuovamente per terra, stavolta dopo un high-side. Per il pilota spagnolo si tratta della quinta caduta del weekend, nonché l’ennesima di una stagione estremamente sfortunata e negativa. Ciò che colpisce però non è la caduta in sé, visto che appunto non è una novità, bensì la reazione dello spagnolo. Non appena si è rialzato, si è infatti appoggiato con le mani sul guard rail e ha abbassato la testa. In tutta la sua carriera, probabilmente è la prima volta che esterna in questo modo la sua frustrazione. In preda alla disperazione il Cabroncito, che per precauzione è stato accompagnato al medical centre. Di seguito le foto della sua reazione.

Never seen Marc Marquez this dejected. Horrible to see pic.twitter.com/u8ri6Ufis6 — Mat Oxley (@matoxley) June 18, 2023

A painful start to the day for @marcmarquez93 💥 That's a vicious T7 tumble for the #93 ⚠️#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/pN1FGlvGmA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2023