MotoGp Gp Austria 2023: Martin dovrà scontare long lap penalty

Alla fine, dopo tante lamentele e dopo tanti video visti rivisti, i commissari di gara del Gp d’Austria hanno deciso per ufficializzare la sanzione nei confronti del pilota Martin, per l’incidente nella Sprint Race dopo pochi metri dalla partenza.

I commissari di gara hanno deciso per la long lap penalty per guida irresponsabile. Lo spagnolo lo sconterà la pena, irrogatagli dall’organizzazione del Gp d’Austria, nella gara di domani per l’incidente a Curva 1 dopo pochi istanti dalla partenza della Sprint Race.