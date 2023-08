Formazioni ufficiali Cremonese-Catanzaro, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cremonese e Catanzaro, sfida valida per la prima giornata della Serie B 2023/2024. Due squadre che lo scorso anno non erano in questa serie e che ora dovranno anche un po’ ambientarsi al nuovo campionato. I calabresi arrivano da una clamorosa annata in Serie C, in cui hanno dominato la concorrenza. I lombardi, invece, da una difficile stagione in A conclusasi con la retrocessione. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di sabato 19 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE-CATANZARO

CREMONESE: in attesa

CATANZARO: in attesa