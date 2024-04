MotoGP GP Americhe 2024, Vinales: “Per domani sono positivo”

“Ho sempre detto che quando tiriamo fuori il meglio della moto possiamo stare davanti. In Qatar eravamo in difficoltà e sapevo che il nostro livello non era quello. Domani non sarà facile, ma sono positivo, soprattutto perché riesco a fare un giro molto veloce”. Queste le parole di Maverick Vinales, pilota Aprilia, a Sky Sport dopo il venerdì di libere e prequalifiche del Gran Premio delle Americhe ad Austin: “In un decimo noi piloti siamo tutti molto attaccati. I nostri dati di oggi sono molto interessanti e possiamo analizzarli per migliorare. Sprint? Spingerò dall’inizio: non posso lasciare indietro nessun decimo in questo mondiale. Spero di poter fare domani tutti i giri al 100%”.