MotoGP, GP America 2023: Marini davanti a tutti nelle Prove Libere 1

Nelle prime Prove libere del GP d’America, di Austin è di Luca Marini sulla Ducati targata Mooney VR46 Racing Team il tempo più veloce fatto registrare sulla pista che con 2:03.250 si piazza davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo, secondo, a 150 millesimi. Conclude il podioo Johann Zarco +0″278 in sella alla Desmosedici della Prima Pramac) Nella prima sessione un grande risultato per Marini che darà sicuramente al pilota per il proseguimento del weekend americano. Questa la classifica completa dei primi dieci classificati nelle prime libere del circuito di Austin.

1 L. Marini 2:03.250

2 F. Quartararo +0.150

3 J. Zarco+0.278

4 A. Marquez +0.301

5 J. Miller+0.426

6 J. Martin+0.458

7 F. Bagnaia +0.542

8 M. Vinales +0.647

9 T. Nakagami +0.889

10 B. Binder +0.954