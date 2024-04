MotoGP, Ezpeleta su accordo Dorna-Liberty Media: “Siamo entusiasti”

“Siamo entusiasti dell’accordo e non vediamo l’ora di collaborare con Liberty Meda, ha un curriculum incredibile. Si tratta di un accordo che esalta il valore della MotoGp e Dorna continuerà a lavorare come azienda indipendente”. Il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta ha parlato così riguardo l’acquisizione di Dorna da parte di Liberty Media in un incontro con i media alla vigilia del fine settimana di Austin. “L’accordo riguarda tutti gli asset di Dorna, comprese Superbike, Moto2 e Moto3, ma per ora non cambierà nulla”, ha spiegato. “Liberty – ha assicurato – non pensa che questo sport debba fare chissà quali cambiamenti e noi condividiamo questo pensiero. Abbiamo già fatto dei grandi cambiamenti al format, per aumentare la visibilità della MotoGP a livello globale. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma siamo fiduciosi tutto si concluda positivamente e che l’accordo venga ufficializzato entro la fine del 2024″.