MotoGP, Bagnaia cerca il bis: “Sempre emozionante correre al Mugello”

Dopo tre settimane di pausa, la MotoGP torna in uno dei tracciati più belli del mondo, quello del Mugello. Si riparte con due italiani al comando nella classifica mondiale: Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, distanti una sola lunghezza. Il pilota del Ducati Lenovo Team arriva in Toscana con i gradi di favorito, avendo vinto l’edizione 2022 del Gran Premio d’Italia. Il Campione del Mondo uscente dovrà anche riscattare lo zero di Le Mans, dopo il contatto con il pilota dell’Aprilia Maverick Viñales, che gli ha causato anche una piccola frattura alla caviglia destra.

Nel comunicato ufficiale della Ducati, sono uscite le prime dichiarazioni di Francesco Bagnaia in vista della gara di casa: “È sempre emozionante correre al Mugello; non vedo l’ora di scendere in pista davanti a tutti i nostri tifosi. La caviglia sta bene: ho girato insieme ad Enea sia a Misano sia qui con la Panigale V4 S e non ho avuto problemi. Sarà un weekend di gara fondamentale per me e per il team, e la spinta dei tifosi ci darà sicuramente una carica extra per fare il massimo in questo Gran Premio“.

Oltre alle parole di Pecco, la scuderia di Borgo Panigale ha diramato le dichiarazioni di Enea Bastianini, che al Mugello dovrà ritrovare la miglior condizione possibile dopo il lungo stop: “Questo circuito è uno dei miei preferiti, anche se non ho ottenuto buoni risultati negli anni passati. L’obiettivo è quello di riuscirci in questa stagione, nonostante non sarà facile dopo queste settimane di stop. Sono molto motivato, è la nostra gara di casa e spero di ottenere un buon risultato“.