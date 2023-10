MotoGP, Bagnaia: “Arrivo carico in Indonesia, voglio lottare per la vittoria”

“Dopo il GP del Giappone abbiamo avuto qualche giorno per poterci riposare e quindi arrivo carico a Mandalika, motivato a tornare a lottare per la vittoria”. Lo ha detto Francesco Bagnaia in Indonesia, dove nel week end si terrà il quindicesimo appuntamento stagionale del motomondiale. “Il mio approccio al fine settimana non è cambiato: dobbiamo restare concentrati e cercare di fare del nostro meglio sempre per ottenere il massimo risultato – assicura il pilota del team ufficiale Ducati Lenovo in vista del Gp di Mandalika – Anche qui il meteo rappresenterà la grande incognita, ma sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione”.

Si rivedrà in moto anche Enea Bastianini. “Finalmente torno in pista insieme alla mia squadra. Aver dovuto saltare altre gare proprio mentre stavo iniziando a sentirmi a mio agio sulla Desmosedici GP non era ciò di cui avevamo bisogno – sottolinea il riminese, fermo da tre gare, conseguenza della caduta a Barcellona – ma dopo l’operazione era importante dedicare alcune settimane per recuperare al meglio, anche se non sono ancora al 100%. Ora dovremo ripartire con calma e cercare di dedicare queste ultime gare per sistemarci e per poter essere competitivi il prima possibile. Perciò non ho grandi aspettative per questo fine settimana: voglio solo cercare di lavorare nel miglior modo possibile insieme alla mia squadra”.