Moto3, risultati e ordine d’arrivo GP Australia: vince Oncu in volata su Sasaki, sesto Rossi

Deniz Oncu vince il GP di Australia 2023. Il turco del team Ajo la spunta su Sasaki di quattro decimi in un testa a testa durato fino all’ultimo giro. Più staccato Kelso, terzo a 4 secondi dal duo di testa. I piloti a podio fanno il vuoto sugli altri, con Veijer che è quarto a 23 secondi. Ancora più lontano Fernandez, quinto a 31 secondi dalla vetta e primo del gruppone di piloti composto da Riccardo Rossi, sesto a 31.7 secondi, Furusato, settimo a 32.2 secondi, Masia, ottavo a 32.9 secondi, Bertelle, nono a 33.379 secondi, e Fellon, decimo a 35.3 secondi. Appena fuori dalla top ten gli altri italiani Carraro e Nepa, rispettivamente undicesimo e dodicesimo. Cambia la classifica del Mondiale con Sasaki che scavalca Holgado, 13° oggi e terzo a 195 punti in classifica, salendo a 213 punti. In testa sempre Masia, che ora ha solo quattro lunghezze di margine sul giapponese. Ancora in corsa per il titolo Oncu e Alonso, appaiati a 180 punti in quarta e quinta posizione. Tantissimi gli zeri, con Perez, Azman, Salvador, Aji, Alonso, Munoz, Ortola, Moreira e l’italiano Farioli fuori.

