Moto GP, Espargarò: “Contento dell’Aprilia, ma troppi contatti inutili”

La prima gara della MotoGP in quel di Portimao in Portogallo è arrivata alla fine. Contento dopo la gara si è definito Aleix Espargarò che nonostante un nono posto che sembra andare stretto, ha avvertito buone sensazione della moto. Queste le parole del pilota dopo la gara dette in conferenza stampa. Il pilota spagnolo ha voluto sottolineare anche i troppi contatti che ci sono stati in gara.

Le parole di Espargarò: “Sono complessivamente contento sia del nostro weekend sia della velocità che abbiamo dimostrato. Purtroppo anche oggi la posizione di partenza ha un po’ mortificato il mio ritmo, che era decisamente buono. Nelle prime curve ho avuto un contatto con Binder perdendo molte posizioni, poi quando avevo pista libera riuscivo ad essere veloce ma facevo un po’ fatica a superare. Anche perchè non volevo rischiare inutili contatti, ne ho visti fin troppi in questo fine settimana e credo che, noi piloti in primis, dovremo ragionare e arrivare in Argentina con meno tensione agonistica. In ogni caso la RS-GP si è dimostrata veloce, non potevo chiedere di più. Bisognerà, questo è sicuro, essere più incisivi in qualifica“.