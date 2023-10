GP Thailandia, Bezzecchi: “Sofferto più del previsto con la spalla, possiamo fare bene nelle ultime gare”

“Una gran gara in bagarre, mi sono divertito, peccato solo per il finale. Non sono partito bene, mi sono trovato in mezzo al gruppo, ho avuto un paio di contatti e ho dovuto recuperare. In queste situazioni è impossibile provare a gestire la gomma, ho dato tutto, ma con la hard dietro ho comunque potuto finire la gara rimanendo competitivo. Con i sorpassi ho perso tanto tempo e quando sono arrivato alla P4 gli altri erano molto davanti. Ho sofferto più del previsto con la spalla, ora torniamo a casa e recuperiamo al massimo per il gran finale. Possiamo fare bene”. Queste le parole di Marco Bezzecchi dopo il quarto posto nel GP di Thailandia.

“Una gara complicata, soprattutto gli ultimi 7-8 giri quando non avevo più gomma. Il potenziale mostrato ieri era molto buono, ma non abbastanza per il podio oggi. Soffrivo in entrata di curva, la moto non si fermava e ho fatto fatica ad arrivare al traguardo. Non ho potuto tenere il passo dei primissimi e ho dovuto cedere terreno, un peccato. Nel complesso, considerate le mie condizioni, un buon weekend. Continuiamo così”, le parole di Luca Marini, 7° all’arrivo.