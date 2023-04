GP Spagna, Bagnaia: “Pista particolare, dovremo adattarci. Ho fiducia nella squadra”

Pecco Bagnaia è fiducioso per il weekend in quel di Jerez De La Frontera, in cui il pilota ha trovato delle difficoltà nella giornate di Prove Libere, classificandosi 13esimo. La conseguenza di questo piazzamento sarà quella di dover attraversare il Q1 nella giornata di qualifiche di sabato 29 aprile.

Ai microfoni di moto .it, Bagnaia ha così parlato della giornata di Libere: “L’anno scorso veniva tutto con semplicità, anche se ho fatto gli stessi tempi dell’anno scorso, ma facendo fatica. Vedremo domani ma troveremo una soluzione, questa è una pista particolare e il bilanciamento della moto 2023 è abbastanza diverso dall’anno scorso, ma ho totale fiducia nella squadra, sono abbastanza tranquillo. La Q1 non sarà facile. Quando hai poco feeling è difficile perché devi cambiare qualcosa, però è così, dobbiamo adattarci, quando invece è tutto a posto puoi lavorare per la gara. Il grip comunque è buono. Per le gomme di domani la media è la più costante, chi ha usato la soft nella P2 non mi è sembrato troppo competitivo“.