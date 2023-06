GP Italia, Moto 3: Oncu il più veloce nelle Seconde Libere

Seconda sessione di Prove Libere per la Moto 3 che ha visto il turco Deniz Oncu, in sella alla Ktm della Red Bull ad essere il più veloce in pista nel Gp d’Italia. Oncu si conferma il più veloce dopo che nella prima sessione di Prove Libere aveva messo tutti alle sue spalle con il tempo di 1’56″485. Alle spalle del pilota turco il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna) di 489 millesimi e lo spagnolo Jaume Masia (Honda) di 0″569. Quarto un altro spagnolo, Ivan Ortolà (Ktm) a 653 millesimi, quinto il britannico Scott Ogden (Honda), sesto un ottimo Romano Fenati a quasi un secondo mentre è stato bravissimo anche Filippo Farioli (Ktm), settimo. Nono crono per l’italiano Stefano Nepa (Ktm).

Questi tempi dei primi dieci:

1. Deniz Oncu (Tur) Ktm 1’56″485

2. Ayumu Sasaki (Jpn) Husqvarna 1’56″974

3. Jaume Masia (Esp) Honda 1’57″054

4. Ivan Ortolà (Esp) Ktm 1’57″138

5. Scott Ogden (Gbr) Honda 1’57″221

6. Romano Fenati (Ita) Honda 1’57″441

7. Filippo Farioli (Ita) Ktm 1’57″489

8. Joel Kelso (Aus) CF MOTO 1’57″521

9. Stefano Nepa (Ita) Ktm 1’57″525

10. Tairo Furusato (Jpn) GasGas 1’57″594