Francesco Bagnaia sta vivendo una stagione davvero complicata: e adesso pare aver annunciato il suo futuro, i dettagli.

Francesco Bagnaia non sta attraversando un momento semplice. Nel corso della sua carriera, probabilmente non si era ma trovato in difficoltà come nel 2025. Il problema non è soltanto il distacco da Marc Marquez e le difficoltà anche rispetto al fratello Alex, ma si tratta proprio di una questione di fiducia che pare mancare in questo momento al numero 63 della Ducati.

Come ha cercato di spiegare in più e più occasioni, infatti, il tre volte campione del mondo non riesce a guidare la GP25 come vorrebbe. Il che risulta essere un problema molto rilevante, come dimostrano anche le prestazioni dell’italiano fino ad ora.

Proprio per tutte queste difficoltà, secondo molti rumors avrebbe potuto addirittura lasciare il team di Borgo Panigale per accasarsi altrove e ritrovare la competitività mancata: le cose, però, a quanto pare stanno diversamente.

MotoGP, Bagnaia avverte Ducati sul futuro: c’è l’annuncio

La stagione dfifficile di Francesco Bagnaia ha aperto a molti scenari che fino al 2024 sembravano impossibili anche solamente da tenere in considerazione. Ci riferiamo principalmente alle sue difficoltà, che hanno guidato l’italiano al periodo più duro della carriera in Ducati ufficiale del vicecampione del mondo in carica. Un cammino tutto in salita, che ha portato anche a molti rumors, con Bagnaia accostato a Yamaha, Honda e Aprilia negli scorsi giorni.

A riguardo ha voluto smentire tutte queste voci: “Come ho detto nel giovedì di Silverstone, fin quando ci sarà un contratto firmato, non cercherò mai di romperlo. Voglio restare in Ducati e la Ducati vuole che io resti fino alla fine di questo cotnratto e anche oltre”. Bagnaia ha raccontato che ultimamente ha iniziato a vedere fotomontaggi dove era vestito di blu. Ha continuato a presentare la sua opinione, precisando che comprende che quando un pilota di un top team attraversa un momento difficile, la gente inizia a pensare che potrebbe andarsene da una determinata scuderia.

Tuttavia, ha precisato che non è questo il caso. Si tratta di una smentita molto importante, che dice molto anche sul futuro del pilota torinese. Malgrado le difficoltà incontrate in questi mesi, infatti, l’ex pilota Pramac sembra più che mai determianto a ritrovare la competitività perduta dal 2024 al 2025. Non sembra prevedibile, quindi, una rottura con il team che gli ha donato gloria a volontà grazie ai due titoli mondiali consecutivi in MotoGP. Più auspicabile, invece, un ritorno al vertice di Bagnaia, ma sempre e solo con Ducati.