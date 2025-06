La terza tappa di Coppa Italia Para Climbg è stata una competizione utile anche a fornire ai tecnici della squadra Nazionale preziose indicazioni, in vista degli appuntamenti di Coppa del Mondo.

Si è tenuta sabato 7 giugno, alla Up Urban Climbing di Bologna, la terza ed ultima tappa del circuito di Coppa Italia Para Climbing 2025.

È stata, ancora una volta, una competizione stimolante, utile anche a fornire ai tecnici della squadra Nazionale preziose indicazioni, in vista degli appuntamenti di Coppa del Mondo che porteranno gli atleti azzurri a maggio a Salt Lake City e a giugno a Innsbruck.

Dopo la prova di Bergamo a marzo e quella di Milano ad aprile quella di ieri è stata la tappa finale del circuito di Coppa Italia. Un momento chiave per fare un bilancio del livello agonistico raggiunto dagli atleti.

La competizione prevedeva 41 atleti in gara, provenienti da 25 società di tutta la Penisola.

Gli azzurri presenti

Presenti gli azzurri che hanno partecipato alla tappa statunitense di Coppa del Mondo, fra cui Nadia Bredice (categoria B1), che a Salt Lake City ha conquistato un fantastico oro, e Lucia Capovilla (categoria AU2), che ha messo al collo un’eccezionale medaglia d’argento. Per la RP2 la plurimedagliata Chiara Cavina e l’altra azzurra Aurora Alberto traineranno il gruppo, come farà Elisa Martin nella RP3 e Fiamma Cocchi nella AL2. Si prospetta l’ennesima appassionante sfida nella categoria AL2 maschile, con protagonisti il vice Campione Europeo David Kammerer, Michele Maggioni, Omar Al-Khatib e Francesco Giudice, così come nella AL1 con Giuseppe Lomagistro, vincitore della prova milanese, Donato Gioia e Tommaso Mazzotti, bronzo agli Europei. Assisteremo anche ad un esordio assoluto, quello di Eddib Hamza, nuovo atleta della categoria B1.

Il raduno di domenica 8 giugno

Oggi, Domenica 8 Giugno mattina si terrà un raduno per gli atleti appartenenti alla selezione Nazionale Para Climbing.