Il Pescara scrive la storia e dopo quattro anni ritrova la Serie B grazie ad uno strepitoso Alessandro Plizzari

Il Pescara è in Serie B ed è clamoroso quanto accaduto nella finale di ritorno dei playoff di Serie C contro la Ternana con i biancazzurri. All’andata il Delfino hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Letizia mentre nel secondo round gli umbri erano riusciti con lo stesso identico risultato a portare. il match ai tempi supplementari.

A rendere leggendaria questa serata per il Pescara è ciò che è accaduto nella metà del secondo tempo supplementare quando Alessandro Plizzari, portiere dei padroni di casa, si è fatto male in seguito all’ennesima miracolo della serata. Senza cambi e uno in meno, l’estremo difensore ha dovuto fare un miracolo per restare in campo per i rigori.

Clamoroso Plizzari: l’ex Milan compie un miracolo!

Quando sembrava tutto finito per il Pescara, considerando che non riusciva nemmeno a muoversi Plizzari, il portiere ha parato ben tre rigori a Ferrante, Casasola e Donnarumma, a cui aveva tolto un tiro che sembrava destinato sotto l’incrocio. Una notte indimenticabile per la gente.

Davanti a 20.000 dunque e dopo quattro anni di assenze il Pescara torna in caletterai dopo un lungo playoff: dalla vittoria con la Pianese a quelle nelle doppie sfide con Catania e Vis Pesaro fino al 5-2 complessivo contro l’Audace Cerignola che ha permesso alla squadra di partecipare alla finale.