Ancora una volta dopo il famoso caso di Sepang un italiano ha un contatto con Marc Marquez rischiando grosso. Le condizioni dei due piloti.

Dopo aver vinto matematicamente il mondiale di MotoGP, il nono in carriera ma il primo per importanza dato che arriva dopo oltre cinque anni di puro digiuno, Marc Marquez non può comunque rilassarsi e tirare i remi in barca. L’atleta di punta di Ducati Lenovo che continua a performare decisamente meglio del suo compagno di squadra deve stare attento. Brutto da dire ma il rischio di un nuovo infortunio è sempre dietro l’angolo.

Da un certo punto di vista, è una vera fortuna che quanto accaduto in Indonesia non sia successo per esempio in Giappone, cosa che avrebbe messo in serio pericolo il titolo del pilota spagnolo: nel gran premio asiatico tenutosi questo weekend il pilota spagnolo è rimasto coinvolto in un incidente in gara, per una volta ci verrebbe da dire ironicamente, non causato da lui!

E’ stato infatti un Marco Bezzecchi molto disattento, forse ancora ebbro dell’ottima prova disputata nella gara sprint, a colpire in pieno la Ducati dello spagnolo, cadendo dalla moto e facendosi anche molto male alla schiena. Nessun grave infortunio per l’italiano mentre per l’iberico, ora, c’è grande apprensione anche in vista della prossima stagione. I medici hanno diramato il loro parere.

Marquez, c’è la frattura: le sue condizioni

Nel 2020, fu proprio una caduta simile a rompere l’omero di Marquez costringendolo ad un’odissea di interventi e problemi fisici da cui lo spagnolo è uscito per puro miracolo e solo dopo molti anni di dolore. La paura è che adesso, la nuova frattura possa causare una ricaduta da cui stavolta, il veterano non avrebbe modo di riprendersi, probabilmente, vista la sua età non più rosea.

Secondo il comunicato ufficiale dei medici che hanno visitato il pilota, Marquez avrebbe una frattura composta – alcune fonti parlano di micro frattura, in ogni caso non si tratta di un osso rotto in modo scomposto – alla clavicola. Esclusi danni all’omero, notizia che il campione ha accolto con sollievo, ma grand preoccupazione per i legamenti. I dottori stanno lavorando per escludere eventuali complicanze all’articolazione acromio-clavicolare che potrebbe compromettere il futuro del pilota.

Da parte di Bezzecchi per cui si temevano infortuni alla schiena arrivano pronte le scuse, un fair play che raramente abbiamo visto in incidenti che hanno coinvolto il nove volte campione del mondo: stando ai dirigenti di Aprilia, Bezzecchi “Si è scusato due volte” con Marquez, ammettendo di aver commesso un errore di valutazione. Vedremo presto quanto caro costerà a Marc questo grave sbaglio.