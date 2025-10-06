Il toscano batte in due set l’italo-argentino e avanza al “Rolex Masters 1000”. Per Jannik rientro a Montecarlo dopo i crampi, nessun allarme sulle sue condizioni.

Lorenzo Musetti vince il derby azzurro contro Luciano Darderi e si qualifica per gli ottavi di finale del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Masters 1000 della stagione con montepremi da 9,1 milioni di dollari. Il numero 9 del mondo ha superato l’italo-argentino, attuale n.29 del ranking, con il punteggio di 7-5 7-6(1). Una vittoria preziosa che lo porta all’ottavo posto della classifica ATP e lo avvicina al traguardo Finals di Torino. Prossimo avversario il canadese Felix Auger-Aliassime (n.13), vincente su Jesper De Jong.

“Nella serata di Shanghai le palle diventano molto pesanti, il gioco rallenta: serve grande lotta e condizione fisica – ha dichiarato Musetti – Sono felice della mia prestazione, giocare contro un amico come Luciano non è mai semplice. Ora testa agli ottavi”.

Nessun allarme per Sinner

Intanto nessun allarme per Jannik Sinner, costretto ieri al ritiro per crampi contro Griekspoor. L’azzurro, già rientrato a Montecarlo, resterà a riposo per alcuni giorni. Secondo quanto riportato da SuperTennis, le condizioni climatiche di Shanghai – tra caldo, umidità e smog – hanno messo in difficoltà diversi giocatori, ma per Sinner non ci sono conseguenze preoccupanti.