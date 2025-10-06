Approvata in via straordinaria la richiesta di Lega Serie A e Figc: la partita dell’8 febbraio si disputerà in Australia, ma Nyon ribadisce la contrarietà a spostare all’estero i match di campionato.

Alla fine la Uefa ha detto sì: le richieste presentate da Lega Serie A e Figc per disputare Milan-Como l’8 febbraio a Perth, e quella della federazione spagnola per spostare Villarreal-Barcellona del 21 dicembre a Miami, sono state approvate.

Il via libera, arrivato dopo settimane di consultazioni, è stato concesso solo in via del tutto eccezionale. Nyon ribadisce infatti la propria netta contrarietà a trasferire all’estero partite di campionato, giudicando tali soluzioni penalizzanti per i tifosi locali e potenzialmente distorsive per l’integrità delle competizioni.

“Le partite di campionato devono essere giocate sul suolo nazionale – ha dichiarato il presidente Aleksander Ceferin – Questa decisione non costituisce un precedente. Il nostro impegno è proteggere l’integrità dei campionati e il legame con i tifosi e le comunità”.