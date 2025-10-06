La rappresentativa lombarda conquista la classifica combinata con 596 punti davanti a Veneto e Lazio. Record italiani U16 per Muraro nell’esathlon e per Baiocco nei 1200 siepi.

Festa grande allo stadio dei Pini “Torquato Bresciani”, dove si sono chiusi i Campionati Italiani Cadetti di Atletica. Davanti a quasi mille giovani in pista, la Lombardia ha celebrato il quinto successo consecutivo nella classifica combinata cadetti+cadette (596 punti e 10 titoli italiani), precedendo il Veneto (578) e il Lazio (554,5). Il team lombardo vince anche la graduatoria femminile, mentre i laziali si impongono in quella maschile.

La giornata finale ha regalato emozioni e record. Ivan Davide Muraro (Lazio) ha firmato la nuova migliore prestazione italiana U16 nell’esathlon con 5267 punti, migliorando il suo stesso primato stabilito tre settimane fa. Bianca Baiocco (Umbria) ha invece riscritto la MPI U16 nei 1200 siepi fermando il cronometro a 3:43.32, abbassando di pochi centesimi il limite che già le apparteneva.

Al termine delle gare, il presidente FIDAL Stefano Mei ha sottolineato “un weekend eccezionale, ricco di risultati e di fair play, con Viareggio che ha accolto l’atletica in un impianto rinnovato e finalmente all’altezza della sua tradizione”.

Un’edizione da ricordare, che ha visto protagonisti tanti giovanissimi destinati a crescere e, forse, a calcare un giorno i palcoscenici internazionali.