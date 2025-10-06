Nessuna medaglia per gli azzurri nell’ultima tappa di FIG World Cup, ma arrivano piazzamenti di prestigio e il primato di Samuele Patisso Colonna.

Si è chiuso ad Antibes (Francia) il circuito 2025 di FIG World Cup di Trampolino Elastico, con la sesta tappa stagionale dopo Baku, Riccione, Coimbra, Cottbus e Varna. Per l’Italia, guidata dal DTN Giuseppe Cocciaro, il bilancio è positivo nonostante l’assenza di medaglie, grazie a prestazioni convincenti e piazzamenti di valore.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Ben tre atleti su quattro hanno centrato la semifinale: Silvia Coluzzi (GS Esercito), Marco Lavino (Ginnastica Brindisi) e Samuele Patisso Colonna (Milano 2000). Proprio Patisso Colonna ha firmato il suo record personale con 59.480 punti nel secondo esercizio. Buona prova anche per Marco Tonelli (Alma Juventus Fano), fermatosi in Q1. In semifinale, Lavino e Patisso Colonna hanno chiuso rispettivamente al 17° e 18° posto, mentre Coluzzi si è piazzata undicesima, a un passo dall’ingresso come riserva in finale.

Nel synchro maschile, la coppia Patisso Colonna-Lavino ha raggiunto la finale ma, complice un errore, si è dovuta fermare anzitempo, terminando all’ottavo posto. La delegazione azzurra era completata da Alessio Mascia, Martina Murgo e dall’ufficiale di gara Francesca Beltrami.

Ora lo sguardo va al grande appuntamento della stagione: il 39° Mondiale di Pamplona (5-9 novembre), seguito dalla rassegna iridata junior (13-16 novembre), sempre in Spagna.