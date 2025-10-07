Giornata di appuntamenti interessanti per lo sport e per lo sport in tv: ecco l’inter programma di questo martedì 7 ottobre.

Si fermano i campionati di calcio di massima categoria ma non si ferma lo sport. E anche per questo martedì 7 ottobre sono diversi e molto interessanti gli appuntamenti con lo sport. Di seguito l’intero programma: ecco dove vedere l’evento in tv e a che ora.

Sport in tv oggi: il programma completo tra tennis, ciclismo, basket e non solo

05.00 Tennis, WTA Wuhan 2025: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 05.00 alle 06.00 e dalle 10.30 alle 12.30, Sky Sport Tennis (203) dalle 05.00 alle 06.00 e dalle 10.30 alle 12.15, Sky Sport Arena (204); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

06.30 Tennis, ATP Shanghai 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 06.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30, Sky Sport Tennis (203) dalle 06.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30 e Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

07.56 Snooker, Xi’an Grand Prix 2025: primo turno – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

08.50 Ciclismo femminile, Tre Valli Varesine donne – Diretta streaming dalle 11.00 su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

11.00 Ciclismo femminile, Binche Chimay Binche donne – Diretta streaming dalle 12.55 su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

12.10 Ciclismo, Binche – Chimay – Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke 2025 – Diretta streaming dalle 14.45 su Discovery+

12.15 Ciclismo, Tre Valli Varesine 2025 – Diretta tv dalle 15.25 su Rai 2 HD; in streaming dalle 15.25 su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

16.30 Judo, Mondiali juniores 2025: terza giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

17.00 Sollevamento pesi, Mondiali 2025: 88 kg maschili – Diretta streaming su Weightlifting House TV.

18.30 Basket, Champions League 2025-2026: Wurzburg vs Trieste – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Calcio femminile, Champions League 2025-2026: Juventus vs Benfica – Diretta streaming su Disney+.

19.30 Sollevamento pesi, Mondiali 2025: 69 kg femminili – Diretta streaming su Weightlifting House TV.

21.30 Calcio, Mondiali U20 2025: Ucraina vs Spagna – Diretta streaming su FIFA+.

01.00 Judo, Mondiali juniores 2025: terza giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.