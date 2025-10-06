L’ex capitano azzurro campione del mondo nel 2006 riparte dalla nazionale centroasiatica, già qualificata alla rassegna iridata del 2026. Contratto biennale con opzione fino al 2029.

Adesso è ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo commissario tecnico dell’Uzbekistan. L’ex difensore del Napoli, del Parma, della Juventus e del Real Madrid – campione del mondo e Pallone d’Oro nel 2006 – ha firmato un contratto di due anni con la federazione uzbeka, rinnovabile fino al 2029. La nazionale centroasiatica, attualmente al 54° posto del ranking Fifa, è già certa della qualificazione ai Mondiali 2026.

Cannavaro, 52 anni, dopo una carriera da calciatore costellata di successi ha iniziato ad allenare nel 2015 in Cina al Guangzhou Evergrande, con cui ha vinto anche uno scudetto. Ha avuto poi esperienze in Arabia Saudita con l’Al Nassr, al Tianjin, di nuovo al Guangzhou, e un breve intermezzo da ct ad interim della Cina. In Italia ha allenato Benevento e Udinese, conducendo i friulani alla salvezza nel 2024. La sua ultima esperienza è stata con la Dinamo Zagabria, terminata la scorsa primavera. Ora la nuova sfida in panchina con l’obiettivo di guidare l’Uzbekistan da protagonista al Mondiale nordamericano.