Mondiali di tiro a volo, 12 i convocati azzurri: c’è un ritorno importante in vista della rassegna continentale che si disputerà in Grecia

Gli appassionati di tiro al volo hanno già segnato da tempo in rosso le date sul calendario: dal9 al18 ottobre vanno in scena i Mondiali di tiro al volo 2025 in Grecia, nel complesso del Malakasa Shooting Range, a circa 50 chilometri da Atene. L’Italia ha una grande tradizione in questa disciplina e proverà senza dubbio a spiccare portando alto il colore azzurro.

La competizione, peraltro, ha un’importanza particolare: si tratta, infatti, del penultimo appuntamento della stagione post-olimpica. A dicembre (dal 4 al 9 per la precisione) invece, a Doha, in Qatar si disputeranno le finali di Coppa del Mondo di disciplina. Vediamo, quindi, chi sono i 12 azzurri ed azzurre che difenderanno il tricolore.

Mondiali Tiro a volo, i 12 azzurri convocati: tutti i nomi

Nello skeet ritorno in azzurro per Diana Bacosi che si unirà alle compagne Chiara Di Marziantonio e Simona Scocchetti per quanto riguarda la selezione femminile. Tra gli uomini, invece, toccherà a Erik Pittini, Gabriele Rossetti e Valerio Palmucci.

Per quanto riguarda il trap, invece, l’argento olimpico Silvana Stanco guiderà il gruppo che comprende anche Valentina Panza ed Alessia Iezzi nel femminile. Per quanto riguarda invece il maschile, ci sarà Giovanni Peliello, ormai una vera e propria icona di questo sport in Italia, ma anche ilCampione d’Europa Massimo Fabbrizi e Mauro De Filippis.

Iezzi, Stanco, Fabbrizi e De Filippis saranno protagonisti anche nella gara a squadre miste, tutt’altro da sottovalutare essendo disciplina presente nel programma olimpico di Los Angeles 2028. In tutto cinque i titoli iridati assegnati, di cui quattro individuali.