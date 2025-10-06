Volano scintille importanti nel team di Valentino Rossi, con il pilota di Tavullia che dovrà intervenire di persona per risolvere il disastro.

Correre in un team dal nome illustre come VR46, squadra di MotoGP aperta da Valentino Rossi ed Alessio Salucci che sono tra i nomi più importanti della storia italiana di questo sport, non è un onore che tocca a tutti. Motivo per cui entrambi i pioti della squadra, Franco Morbidelli che di recente ha avuto il rinnovo dopo aver temuto che Pedro Acosta potesse soffiarglielo e Fabio Di Giannantonio, sanno bene quanto sia importante la fiducia del loro titolare.

A volte però anche due piloti che sanno di essere molto fortunati possono lasciarsi andare a considerazioni forti, magari viziate dalla rabbia e dall’adrenalina accumulata in pista. La MotoGP è uno sport fisico, più di quanto si creda, del resto lo stesso Rossi a Sepang una decina di anni fa ci ha ricordato con il famoso calcio fantasma a Marc Marquez a cosa possa portare la tensione quando si corre.

La tappa indonesiana del campionato organizzato dalla DORNA ha visto una gara Sprint molto combattuta che Marco Bezzecchi si è portato a casa, confermando il suo stato di grazia visto nelle ultime gare. Meno competitivo proprio il team VR46 con i piloti Morbidelli e Di Giannantonio piazzati rispettivamente settimo ed ottavo. E Fabio ha avuto qualcosa da recriminare al suo compagno di squadra.

Di Giannantonio furente: “Mi ha rovinato la gara”

Dopo la gara che non è stata priva di momenti di tensione ed adrenalina, il pilota romano non ha risparmiato feroci critiche per lo stile di guida tenuto al compagno di squadra Morbidelli accusandolo in particolare di aver messo in atto “sorpassi stupidi” che hanno finito per condizionare anche la sua gara, impedendogli di lottare per il podio o addirittura per il primo posto assoluto.

Dopo la gara, alla stampa il pilota capitolino ha rivolto poche parole al vetriolo al compagno: “Purtroppo, il mio compagno di squadra ha rovinato ancora una volta la mia gara con sorpassi stupidi”, l’analisi del centauro che si aspetta ora che la squadra gli permetta di chiarirsi con lui. “Siccome siamo compagni di squadra, il team ci farà parlare, al cento per cento”.

Dopo l’episodio del test “segreto” di Bagnaia svelato alla stampa suscitando il fastidio di Ducati Lenovo VR46 si trova ancora una volta al centro del ciclone. Ora, Rossi e gli altri dirigenti dovranno risolvere questa situazione dietro le quinte, evitando pericolose tensioni che potrebbero compromettere il resto della stagione – fin qui molto buona – della squadra tutta italiana del dottore.